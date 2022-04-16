لجنة المعلمين تلوح بمقاطعة امتحانات الأساس والثانوي





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة الإضراب خلال الأسبوع المقبل.

وقالت اللجنة في بيان أمس إن المعلمين سيواصلون الإضراب بدايةً من بعد غدٍ الأحد وحتى الخميس القادم، وهددت اللجنة بمقاطعة أعمال امتحانات شهادتي الأساس والثانوي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

واعتبرت أن الغرض من إجراء امتحانات مبكرة يهدف إلى كسر الإضراب وإنهاء العام الدراسي لافتة إلى أن الخطوة لم تراعِ متطلبات العملية التربوية وتفتقد لأبجديات القياس الصحيح.

وفي العاشر من مارس الماضي أعلنت اللجنة الدخول في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى إلى 24 ألف جنيه.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي