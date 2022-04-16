جعفر حسن: اعتقال أعضاء إزالة التفكيك عقاب على تفكيك (المحلول)





شدد الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن على أن المعتقلين السياسيين من لجنة التفكيك نظام الثلاثين من يونيو محرومين من أبسط حقوقهم القانونية.

وقال حسن في تصريح صحفي أمس إن (60) يوماً مضت على اعتقال محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، و40 يوماً مضت على اعتقال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.

وقال: “إن ما تقوم به سلطة الانقلاب بشأن أعضاء التفكيك اعتقال سياسي واضح تتم فيه معاقبة الرئيس المناوب للجنة التفكيك وبقية أعضاء اللجنة على كل ما بذلوه من جهود طيلة عام ونصف في شل حركة تنظيم المؤتمر الوطني وتجميد موارده وفضح جرائم منسوبيه وتفكيك جذوره المتوغلة في أجهزة الدولة”، مؤكداً ثقتهم في صمود قيادات التفكيك ولجان المقاومة داخل الزنازين، وأشار حسن إلى مواصلة سلطات الانقلاب اعتقال المزيد من الثوار وقيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة مضيفاً أن نظام المخلوع البشير قد اعتقل الآلاف من الثوار وقادة الحراك الميداني في شتى المدن والولايات ولكنه لم يستطع أن يسكت إرادة الشعب.

صحيفة اليوم التالي