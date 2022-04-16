(الثورية) ترحب بوعود البرهان لإطلاق سراح المعتقلين





أعلنت الجبهة الثورية السودانية، ترحيبها بالوعود التي قطعها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتهيئة الأجواء الملائمة لانطلاق حوار سياسي ينهي الأزمة المتطاولة في البلاد.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال في إفطار رمضاني بمنزل عضو مجلس السيادة ياسر العطا بأن هناك إجراءات سيتخذها لتهيئة المناخ للحوار، وأشار لعقده اجتماعاً مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمُحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم تمهيداً لإطلاق سراحهم خلال أيام قلائل.

ورحب المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد بتصريحات البرهان التي وعد فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن مبادرتهم التي سلمت للقوى المدنية والعسكرية تضمنت خارطة طريق تبدأ باتخاذ أجراءات لبناء الثقة وتهيئة المناخ تتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الثورة ورفع حالة الطوارئ.

وتحتجز السلطات منذ أشهر أعضاء لجنة إزالة التمكين “المجمدة” وقيادات بارزة في لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الشعبية الرافضة لسيطرة الجيش على السلطة جرى نقل بعضهم لسجون في مناطق نائية.

وأكد البيان الصحفي الذي تلقته “سودان تربيون” أن الاستجابة بتنفيذ تلك المطلوبات يشكل بادرة حسن نية وجدية لبدء حوار يفضي إلى تسوية سياسية شاملة.

وحث القوى المدنية لوقف التصعيد ونبذ خطاب التهييج السالب والقبول بالحل السياسي عبر وسيلة الحوار.

وأشار إلى مواصلة الثورية لقاءاتها ببقية القوى السياسية وأكد بأن مبادرتها احدثت اختراقا كبيرا في حالة الانسداد التي لازمت البلاد.

وتابع قائلاً “أصبحنا على مقربة من انطلاق حوار سوداني-سوداني عبر مبادرة سودانية خالصة بتيسير ودعم من البعثة الأممية والأفريقية”.

صحيفة الصيحة