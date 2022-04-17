شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات مثيرة ورقصات فاضحة من مطربة سودانية أثناء إحيائها لحفل.. ومتابعون (اللهم إن كان هذا سحر فابطله)





أثارت مطربة سودانية مغمورة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في اعقاب ظهورها خلال حفل خاص قامت بإحيائه والمشاركة فيه بالغناء.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة وهي تغني أعلى مسرح الحفل وتطلق ضحكات مع الفرقة المرافقة لها بطريقة وصفت بالمثيرة.

ولم تكتفي بذلك بل زادتها بفاصل من الرقص الفاضح والمثير, وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات قاسية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تابعوا المقطع.

حيث جاءت تعليقات المتابعين قاسية غير متعاطفة مع المطربة, بالاضافة لبعض التعليقات الساخرة التي بدأها أحدهم بتعليق قال فيه: (اللهم إن كان هذا سحر فابطله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين