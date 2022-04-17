إقالات وتعيينات بجامعة الجزيرة





أصدر مدير جامعة الجزيرة البروفيسور صلاح الدين العربي قراراً بتكليف د. هيثم إبراهيم محمد مديراً للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي والأستاذ المجتبى محمود الجاك مديراً للإدارة المالية والحسابية.

وفي ذات الصعيد، قبِل مدير جامعة الجزيرة استقالة أمين الشؤون العلمية وعمداء كليات اللغات والعلوم وطب الأسنان والقانون والهندسة والتكنولوجيا وعميد معهد السكر.

كما أنهى مدير جامعة الجزيرة، تكليف عميد شؤون الطلاب ومدير إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ونائب عميد كلية التربية الحصاحيصا ومدير مركز تطوير التعليم الجامعي ومدير الإدارة المالية.

صحيفة الصيحة