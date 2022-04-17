الحزب الشيوعي: التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد





قال الحزب الشيوعي، إن التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد.

وناشد في بيان له، جماهير الشعب والقوى الحَيّة في كل مدن السودان للتصدي بكل الطرق السلمية لهزيمتها.

في وقتً قال فيه، إنه يرفض مُشاركة جهات وأحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها، من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة.

وأشار إلى أنّ مُبادرة الآلية تخلو من المصداقية المطلوبة، حينما أشارت إلى أنّ المُجتمعين في اللقاء المُرتقب هُم مَن سيحسموا القضايا العالقة ذات الارتباط بالأزمة السياسية الراهنة.

صحيفة السوداني