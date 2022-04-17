التوم هجو: تشكيل حكومة كفاءات خلال الفترة القادمة





أكد رئيس مسار الوسط التوم هجو، أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تكوين حكومة كفاءات جديدة تمثل كل أهل السودان بدون محاصصة وتعمل على تنفيذ برنامج تنموي شامل.

وقال هجو لدى مخاطبته الإفطار السنوي لتنسيقية ولاية الجزيرة بقرية أم حجير بمحلية شرق الجزيرة الذي شهده والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، إن ولاية الجزيرة تتمتع بموارد كبيرة تمكنها من إحداث تنمية شاملة في كل مناطق الولاية خاصة الطرفية منها.

صحيفة الصيحة