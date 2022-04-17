حميدتي: لا يوجد معتقلين سياسيين





شدد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل مدان، وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أية جريمة.

وأكد حميدتي لدى مخاطبته إفطاراً رمضانياً بشرق النيل ، عدم وجود معتقلين سياسيين و قال (إن هناك متهمين ينبغي أن تستكمل كافة إجراءاتهم وفقاً للقانون و الحكم أساسه العدل) وقطع بأنهم لن يتدخلوا في قضية أمام القضاء و فقط يستعجلون السير في الإجراءات للفصل في القضايا، منوهاً إلى أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمتعوا بكامل الحقوق المتمثلة في مقابلة محاميهم وأسرهم. وانتقد حميدتي محاولات بعض القوى السياسية تمرير أجندتها الخاصة عبر المسهلين والوسطاء وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات. وسخر حميدتي من محاولات البعض تشبيه اتفاق السلام بأنه مؤامرة منه ضد أهل شمال السودان، مشيراً إلى أن هذا الحديث يراد به شيطنته، وقال إنه يعي تماماً أن أهل الشمال تعرضوا للظلم مثلما تعرضت باقي أقاليم السودان، لافتاً إلى أنه عند زيارته لولايتي نهر النيل والشمالية رأى ظلماً واضحاً على الولايتين من حيث الخدمات والتنمية، وأكد أنه يكن كل الاحترام والتقدير لإنسان الشمال وسيستمر في خطه القومي ولن يتراجع عنه.

وشدد على أن السودان لن تبنيه قبيلة أو حزب إنما يبنيه أبناؤه من كل السودان متحدين ومتوافقين، مشيراً إلى أهمية أن يقبل السودانيون ببعضهم البعض وأن يضعوا أياديهم في أيدي بعض، لقيادة البلاد نحو المقدمة بدلاً عن موقعها الحالي وأضاف الانتقام والتشفي لن يبني بلداً.

باج نيوز