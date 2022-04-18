التجمع الاتحادي: أي عملية سياسية قادمة لا تتضمن تحقيق كامل للعدالة لن نكون جزءاً منها





قال رئيس قطاع الإعلام بالتجمع الاتحادي ، محمد عبد الحكم ، إن تصريح حميدتي الاخير”انتو بتسنوا لينا في السكاكين و عايزننا نمشي الثكنات.. ما بنمشي” يؤكد عدم المامه بالقوانين التي تحكم الدول الحديثة فأي قوات نظامية الأصل فيها التواجد في الثكنات و ليس ممارسة العمل السياسي.

وأكد عبد الحكم ، في حديثه لـ”الجريدة”، الا مناص من عودة العسكر للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.

وشدد عبد الحكم على أن العدالة أمر لابد منه وان طال الزمن فالقصاص لدماء الشهداء سيتم آجلاً ام عاجلاً فالاصل في القانون ان يحاسب الجاني على أي جريمة ارتكبها اذا كان برهان او حميدتي او اي شخص آخر فالعدالة امر لا مفر منه و هي حق لن نتنازل عنه.

وأكد عبد الحكم الا مساومة في أمر العدالة تحت ظل اي عملية سياسية قادمة مشدداً على ان اي عملية سياسية لا تتضمن تحقيق كامل للعدالة هي عملية منقوصة ولن نكون جزءا منها.

الخرطوم: حمدي صلاح الدين

صحيفة الجريدة