لجنة أطباء السودان تعلن حصيلة إصابات جديدة





وفق التعميم فإنّ معظم الإصابات في البطن والصدر والظهر.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 7 إصابات جديدة تمّ حصرها في المليونية الأخيرة.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ الحالات الجديدة تمّ حصرها بمواكب مدينة أمدرمان، جميعها بالطلق الناري المتناثر، وإنّ من بينها حالات استدعت تدّخلاً جراحيًا.

ويشهد السودان موجة من الاحتجاجات المتواصلة منذ الانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.

باج نيوز