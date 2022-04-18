المونتير الأمريكية: دعم مصري للسودان استباقاً لملء سد النهضة





قالت صحيفة المونتير الأمريكية إن مصر أرسلت مساعدات ودعم لوجستي وإنساني للسودان في وقت يشدد فيه البلدان على ضرورة مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مصر والسودان توافقا على مواصلة التنسيق المتبادل فيما يتعلق بتطورات سد النهضة مؤكدين أن المياه قضية أمنية ووطنية للشعبين، وأكدا أن البلدين يسعيان إلى اتفاقية عادلة وقانونية ملزمة لملء السد وتشغيله.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراء مشترك بحيث لا تؤثر التطورات الحالية على المشهد الدولي على الجهود المبذولة لمساعدة السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

ووفقاً للصحيفة أعلنت مصر مؤخراً أنها أرسلت حزم المساعدات والدعم اللوجستي والإنساني للسودان عقب زيارة مفاجئة لرئيس المجلس السيادي الجنرال عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة.

لافتة الى أن زيارة البرهان للقاهرة سبقتها سلسلة من الرحلات للعديد من العواصم العربية والأفريقية.

وأشارت إلى أن الزيارة التي التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاءت مع اقتراب موسم الفيضانات الذي تصمم إثيوبيا على إكمال ملء سد النهضة الإثيوبي خلاله.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي