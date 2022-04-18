توصية بعدم إرجاع البشير السجن





أوصى طبيب الرئيس السابق عمر البشير، بعدم إعادته إلى السجن مجدّدًا، لأنّ حالته الصحية لا تسمح بذلك.

وقال عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأثنين، إنّ طبيب البشير أوصى بعدم إعادته للسجن ـ مرة أخرى لأنّ حالته الصحية تتطلّب تواجده بداخل المستشفى.

وأضاف بأنّ المعزول يعاني من اضطرابات في الجسم وارتفاع مستمر في الضغط، ويحتاج إلى توفير الرعاية الصحية متكاملة.

واستبعد الأمين عودة الرئيس إلى السجن مجدّدًا بتوصية من الطبيب بحسب قوله، نافيًا في الوقت ذاته نقله إلى بين الضيافة.

وقال إنّ الحديث عارٍ من الصحة، وأضاف” لم يصلنا ما يفيد بنقل البشير إلى مكان آخر، وأكّد أنّه ما زال متواجدًا بمستشفى علياء.

باج نيوز