بالصور .. مؤسسة أحمد بن زايد تدعم الأسر المتعففه وبعض الفئات بالسودان في رمضان





قدمت مؤسسة احمد بن زايد للاعمال الإنسانية دعم مقدر لمنظمة زاد السودان للتنمية قامت المنظمة من خلاله بتنفيذ مشروع الحقيبة الرمضانية الذي تم توزيعها للعديد من الفئات وابرزها (المكفوفين – المعاقين – الايتام)

وقامت منظمة زاد بزيارة ومسح ميداني للأسر بالوادي الاخضر مرابيع الشريف والتعويضات بمحلية شرق النيل واتحاد المكفوفين بولاية الخرطوم (محلية امبدة).

وتعتبر مؤسسة احمد بن زايد للاعمال الإنسانية من المؤسسات الخيرية الإماراتية التي تقدم دعما سخيا باستمرار لانسان السودان ويبرز ذلك من خلال دعم العديد من المنظمات الوطنية والشرائح التي تحتاج للدعم..

وثمن الأمين العام لمنظمة زاد السودان للتنمية الدور الكبير الذي تطلع به دولة الإمارات من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وصرح بان مؤسسة احمد بن زايد آل نهيان للاعمال الخيرية والانسانية سوف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخيرية في الفترة المقبله بالسودان.



النيلين