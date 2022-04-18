على رأسها الحركة الإسلامية .. (8) تيارات إسلامية تعلن تأسيس “التيار الإسلامي العريض”





أعلنت ثمانية تيارات إسلامية عن تأسيس “التيار الإسلامي العريض”.

و وقع ممثلو التيارات و التي شملت “حركة الإصلاح الآن ، الإخوان المسلمون ، الإخوان المسلمون ، منبر السلام العادل ، الحركة الإسلامية السودانية ، حزب دولة القانون والتنمية ، حركة المستقبل للإصلاح والتنمية ، حزب العدالة القومي” على إعلان تأسيس التيار في مؤتمر صحفي ظهر اليوم.

و وضعت التيارات ثمانية أهداف لإعلان تشكيل التيار و على رأسها صيانة السيادة الوطنية ومنع التدخلات الجائرة في الشأن الداخلي ، الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة ، بسط الحريات العامة وصيانة الحقوق للأفراد والجماعات وإصلاح الشأن السياسي وتأكيد حاكمية الشورى وإعلاء البعد المؤسسي وتوسعة قاعدة المشاركة في الشأن العام ، تقوية المؤسسات العدلية الحقوقية وضمان استقلالها ونزاهتها وسيادة حكمها و الدعوة لمشروع متكامل لإصلاح الشأن السياسي في البلاد.

باج نيوز