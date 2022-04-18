ترك: “العسكريين طرف أساسي في الثورة”





طالب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك، بإطلاق سراح جميع المعتلقين السياسين لاسيما معتقلي المظاهرات، وقال “دايرين المعتقلين يعيدوا مع أهلهم والأسر تكون فرحانة بمناسبة العيد”، وأضاف “العفو عن المقدرة”.

ودعا ترك خلال مخاطبته الإفطار السنوي الذي أقامته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية اليوم، إلى أهمية أن نتفاوض جميعاً من أجل إصلاح البلاد، وقال “العسكريين هم طرف أساسي في الثورة لغاية ما تجي حكومة منتخبة”، وأضاف “إذا قلنا المكون العسكري يبعد بعيد أي زول حيشيل فاسو وسيفو ويضاربو”.

ووصف ترك، حميدتي بالرجل الوطني والغيور، لافتاً إلى أن ما يقدِّمه حميدتي إلى الادارة الأهلية والطرق الصوفية من دعم هو من قديم الزمان وليس للكسب السياسي.

صحيفة الصيحة