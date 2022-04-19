صلاح مناع: الانتخابات المُبكرة تعني عودة الإسلاميين للحكم في السودان لأنهم الأكثر تنظيماً





غرّد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة، عبر تويتر قائلا: خدع تنظيم الإخوان المسلمين في السودان النظام المصري 1989 وسوق مبارك انقلابهم للغرب، فصنعوا إمارة إسلامية في السودان ودعموا غزو الكويت، وحاولوا اغتيال مبارك وأسسوا حركة الشباب في الصومال وفجروا سفارات غربية وادخلوا السودان قائمة الدول الإرهابية وفصلوا جنوب الوطن، (وفق زعمه).

وقال صلاح مناع إن الانتخابات المبكرة تعني عودة الاخوان كما حدث في مصر وليبيا وتونس، وخاصة في السودان هم اكثر تنظيما ومالاً، ويسيطرون على 90% من القيادات المدنية.

مضيفاً: أن عدم اتفاق القوى السياسية والأحزاب تحتاج الى ثورات شبابية تقود المشهد وتأسيس جبهة عريضة بواسطة الشباب دون الأربعين، فهم .

متهما “الاخوان” بأنهم ضد الدولة القطرية وضد دول الإقليم، زاعماً أن تسويق انقلاب 25 اكتوبر يعني عودة الإخوان الى الحكم في دولة يسيطروا على 85% من جهاز المخابرات و67%؜ من القوات المسلحة و60% من الشرطة. على حد قوله.

الخرطوم: الرآية نيوز