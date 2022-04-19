تنسيقية الوحدة الاتحادية تقدم مبادرة “الميرغني” للآلية الثلاثية





عقد وفد من تنسيقية الوحدة الاتحادية لقاء مع ممثلي الآلية الثلاثية للأمم المتحدة ، الاتحاد الإفريقي و الإيقاد لدعم العملية السياسية، وقالت التنسيقية في بيان أمس الاثنين، إن الوفد قدم برئاسة طه علي البشير قدم لممثلي الآلية المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية التي طرحها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ؛السيد محمد عثمان الميرغني عقب توقيع الأحزاب الاتحادية على وثيقة الوحدة التنسيقية بالقاهرة. وأوضحت التنسيقية أن رئيس البعثة الأممية ؛ فولكر بيرتس رحب بالمبادرة و ما تضمنته من قضايا مضيفةً أن الطرفين يدعمان الحوار السوداني السوداني و التوافق المدني الذي يفضي إلى الحفاظ على أمن و سلامة البلاد.

صحيفة الحراك السياسي