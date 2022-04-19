فولكر يطيح بقيادي بارز في (قحت) .. و كشف الأسباب





اقال رئيس البعثة الأممية للأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بمستشاره السياسي أمجد فريد من منصبه وانهاء العقد المبرم معه. وأوضحت مصادر موثوقة لـ”الحراك” أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تعرضه لضغوطات من المكون العسكري في مجلس السيادة، باستبعاد أشخاص مقربين منه ومحسوبين كلياً على قوى إعلان الحرية والتغيير، وقالت المصادر إن العسكر يرون أن هؤلاء الأشخاص يعملون ضدهم من خلال فبركة التقارير والبيانات المضللة وتقديمها للمجتمع الدولي، كما ارجعت المصادر أسباب اقالة فريد لإدانته في محكمة جنايات الخرطوم شرق في الدعوى الجنائية المقدمة من زوجته ساندرا فاروق والحكم عليه بالغرامة.

ويستعين فولكر بعدد من السياسيين بقوى اعلان الحرية والتغيير كمستشارين منهم أمجد فريد وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال.

الخرطوم-أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي