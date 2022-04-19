(الحرية والتغيير): اجراءات البرهان لاعادة (الفلول) محاولة من ميت إلى موتى





اتهم القيادي بقوى الحرية والتغيير ـ الناطق الرسمي باسم البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله المكون العسكري باعادة عناصر النظام البائد الى السلطة، وأكد ان الشعب قال كلمته في رفضه الانقاذ ونهجها، وقال خلف الله لـ(الحراك ) ان البرهان يعمل على تسويق الفلول في قالب جديد عبر توجيهاته إلى مراكز الانقلاب الاعلامية بتلميع صورة قادة الفلول وتحسين صورتهم تمهيداً الى الدفع بهم الى الساحة السياسية مرة اخرى، واشار خلف الله الى ان محاولات البرهان للفلول هي محاولة ميت الى اعادة موتى.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي