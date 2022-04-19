ساطع الحاج: الحرية والتغيير لم تعد القائد الوحيد للساحة السياسية





قال رئيس الحزب الناصري – تيار العدالة الإجتماعية، ساطع الحاج، إن تحالف الحرية والتغيير لم يعد القائد الوحيد الآن على الساحة السياسية السودانية، مشيراً لوجود قيادات عبر لجان المقاومة بدأت في الظهور الآن.

وشدد ساطع في تصريح لـ(السوداني) على أن أي تسوية تتجاوز لجان المقاومة ستكون قاتلة لأنها لم تحدث بين الأطراف الرئيسية .

وأضاف:” الرؤية الآن واضحة بأن يكون العسكريون خارج المشهد الخاص بالتحول الديمقراطي؛ لأن الأخير تقوم به القوى السياسية والمدنية”.

وتابع: “المكون العسكري لا علاقة له بالتحول الديمقراطي، وليس جزءاً من العملية، وهو فقط معني بحراسة التحول المدني الديمقراطي”.

وأكد ساطع الحاج أن تصعيد الشارع سيستمر إلى أن تنتصر إرادة الجماهير بقدرتها على خلق تحول ديمقراطي بإزالة كل المتاريس التي تعيق طريق التحول بالاستفادة من تجربة العامين الماضيين .

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني