شاهد صورة لـ “البشير” يعود مريضاً تحصد آلاف التعليقات على منصات التواصل





حصدت صورة للرئيس السابق “عمر البشير”، وهو يعود مريضاً، أثناء استشفائه بمشفى علياء، آلاف تعليقات الإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي في السودان.



وظهر البشير بزي المرضى، وهو يزور مريضاً في ذات المستشفى التي يُعالج فيها، مما دفع البعض أن يعلق (القائد يبقى قائد في كل الأحوال والظروف).

وعلقت منصة (المارشال) على الصورة: شايل هم الناس حتي وانت في ذات المستشفى تتلقي العلاج، البشير ود بلد كان أمة زول على نياتو.

وكان الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قد نقل في وقت سابق إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية، ومعاناته من تغيرات، وعدم انتظام في ضغط الدم،

وأوضحت المصادر، أن صحة البشير، المحتجز في سجن “كوبر” في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة والدته ثم تلاها وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير، وهو في السجن.

الخرطوم: (كوش نيوز)