البرهان يشرف برنامج الإفطار بالمسجد العتيق وسط تلاحم جماهيري كبير





شهد السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء اليوم تناول وجبة الإفطار بالمسجد العتيق بالخرطوم وسط حشود الصائمين.

وقد استمع سيادته للجنة المسجد التي عرضت عليه مشكلات صيانة المسجد بجانب معوقات أخرى لتمكينه من أداء وظيفته الرسالية المقدسة، وقد وجه سيادته بمتابعتها والعمل على تذليلها في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك وسط حشود وهتافات المواطنين (جيش واحد شعب واحد)، بحضور السيد وزير الشئون الدينية والأوقاف ووالي ولاية الخرطوم.

وكالة سونا