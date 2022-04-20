الحركة الإسلامية بالسودان تحي الذكرى الأولى لرحيل أمينها العام





شارك الآلاف من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية ومنسوبي التيار الإسلامي العريض مساء الثلاثاء في الذكرى الأولى لرحيل أمين عام الحركة الإسلامية السابق الشيخ الزبير محمد الحسن .

وتم تنظيم إفطار رمضاني حاشد بمنزل الراحل بضاحية المنشية بالخرطوم حضره لفيف من القيادات الإسلامية والدعاة ورجال الدين تخليدا لذكرى الشيخ الزبير وتاكيدا على التزام عضوية الحركة الإسلامية بنهج الحركة وتحقيق المقاصد الكلية .

وخاطب الحشود عدد من القيادات الإسلامية ، معددين مآثر الراحل وصدقه واخلاصه في خدمة أهداف الحركة الإسلامية حتى آخر لحظة من عمره .

وجدد المتحدثون الدعوة إلى وحدة صف التيار الإسلامي لمجابهة التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية والإسلام بشكل خاص وتواجه الدولة السودانية بشكل عام ، منادين بضرورة التمسك بقيم الدين الإسلامي والقيم السودانية الأصيلة التي تعرضت إلى انتكاسة خلال الفترة الماضية.

الخرطوم 19-4-2022 (سونا)