شاهد بالفيديو.. “البرهان” يتوقف ويزجر أحد حراسه اعترض مواطناً يريد مصافحته





توقف رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” وزجر أحد حراسه، الذي اعترض مواطناً يريد مصافحته عقب إفطاره مع مواطنيين، بالمسجد العتيق في قلب الخرطوم.

وأظهر المقطع غضب “البرهان” وتقطب وجهه تجاه صد أحد جنوده لمواطن أراد أن يصافحه، وقال البرهان موجهاً حرسه الذي دفع بالمواطن بعيداً (براحة براحة ياخي)، ثم نادى المواطن وصافحه مبتسماً.



وفاجأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنيين بالمسجد العتيق في قلب الخرطوم، وتناول معهم وجبة الإفطار.

جاء ذلك وسط حشود وهتافات المواطنين (جيش واحد شعب واحد)، وبحضور السيد وزير الشئون الدينية و الأوقاف ووالي ولاية الخرطوم.

يذكر أن مبادرة القائد العام بتوفير وجبة الإفطار للصائمين ظلت تتواصل طوال أيام الشهر الفضيل بالمسجد العتيق ومسجد القوات المسلحة ودار المايقوما بجانب عدد من المواقع غير الثابتة.

الخرطوم: (كوش نيوز)