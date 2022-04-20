لجان المقاومة: الاتفاقيات الفوقية لا تؤثر علينا وملتزمون بميثاق سلطة الشعب





قال المتحدث الرسمي للجان المقاومة وتنسيقيات مدينة الخرطوم، أحمد عصمت، إن الاتفاقيات الفوقية التي تبرم بين المكون العسكري والمكون المدني لا تعني لجان المقاومة في شيء، وأكد ان لجان المقاومة ملتزمة بميثاق سلطة الشعب.

ونفى عصمت في حديثه لـ”الجريدة ” جلوسهم مع حزب الأمة القومي. ونوه عصمت إلى أن لجان المقاومة أجسام شعبية ديمقراطية منتشرة في كافة أرجاء السودان ولديها مكاتب في الولايات ومهمتها تنسيقية فقط.

وأضاف ان هذه العضوية الكبيرة يمكن ان يجلس شخص مع إحدى اللجان ويقول “جلسنا مع لجان المقاومة”.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة