مفرج عنه يكشف عن اوضاع سيئة للمعتقلين في سجن “دبك”





كشف معتقل قضى “21” يوماً في سجن “دبك” بمنطقة الجيلي شمالي الخرطوم- تم اطلاق سراحه الخميس الماضي- عن أوضاعٍ سيئة للمعتقلين. وقال بحسب ما اورده موقع (دارفور24)إن قُرابة الـ(30) معتقلاً يُعانون من نقص حاد في الغذاء، وأشار إلى أن المعتقلين يتناولون وجبة واحدة في اليوم وهم بحاجة للمواد الغذائية التي يمكن حفظها لاطول فترة ممكنة خاصة العصائر المجففة. وتابع: “ظللتُ في الحبس الانفرادي فترة طويلة الأمر الذي جعل مهمة التعرف على المعتقلين عن كثب صعبة لكنهم يعيشون اياماً سيئة هُناك”، لافتاً إلى أن بُعد مسافة سجن “دبك” الذي يقع جغرافياً شمال مدينة الخرطوم بحري على بعد 85 كيلو متراً من وسط الخرطوم زاد معاناة أُسر المعتقلين الراغبة في الاطمئنان عليهم سيما في شهر رمضان.

صحيفة الحراك السياسي