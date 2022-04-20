صفوت الجيلي : هناك مفاجآت للجمهور في عيد الفطر المبارك





هناك مفاجآت للجمهور في عيد الفطر المبارك

“مسافر بي”.. أغنية جديدة ستقدم عبر تجربة الفيديو كليب

لمع نجم الفنان صفوت الجيلي في مركز شباب بحري، واتجه للغناء مع المجموعات الشبابية “الصوادح، وأولاد البيت، وفرقة الأصائل”، شارك في العديد من المهرجانات داخل وخارج السودان.

تخصص “صفوت” في أغاني الأطفال وقدم أعمالا راسخة في وجدان الصغار، كما وجدت قبولا لافتا لدى الكثيرين من النقاد والجمهور، “صفوت الجيلي”، حل ضيفاً على (الحراك) في حوار متنوع تطالعونه في المساحة التالية..

*أين صفوت من خارطة البرامج الرمضانية؟

موجود في رمضان، وشاركت في عدد من الفعاليات المهمة، سجلنا لصالح قناة “أنغام” برنامجا مع الفنان الجقر لنماذج من أغنيات الحقيبة من (8) حلقات تعرض حالياً.

على مستوى الميديا قدمت عددا من الأعمال من بينها مديح وإنتاج عدد من الأغنيات الجديدة.

*وماذا عن مفاجآت عيد الفطر المبارك؟

هناك مفاجآت للجمهور في عيد الفطر المبارك، ولدى عدد من الأعمال، أبرزها أغنية “مسافر بي”، التي ستقدم عبر تجربة الفيديو كليب، والعمل الجديد من كلمات حاتم أبو السن وألحان صفوت الجيلي.

كما هناك دويتو مع الفنانة فهيمة عبد الله بعنوان “جفوة” من كلمات حمدي عبد الرحمن ومن ألحان صفوت.

*توقف اهتمامك مؤخراً بغناء الأطفال؟

غير صحيح، حالياً أنا بصدد تجربة جديدة وإنتاج جديد عبارة عن البوم كامل يحتوي على (8) أغنيات موزعة توزيعا موسيقيا مختلفا وحديثا اضافة إلى الاتجاه للشراكة الذكية مع عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في إطار التربية والتعليم وتحديداً الخاصة.

مثل مدارس الكودة وكامبردج والمتطورة لإنتاج أعمال من أغنيات وفيديو كليب.

وتم إنتاج أغنية “سوداني يا وطني يا غالي” وهي واحدة من أغنيات الأطفال.

*حدثنا عن تجربة المديح؟

هي تجربة كبيرة وثرة، وآخر عمل لي بعنوان “يا الشفيع الهادي” من كلمات عبد القادر محمد عبد القادر ومن الحان صلاح إدريس.

وأنا في حالة إنتاج دائمة للمدائح النبوية.

*أين صفوت الجيلي من الحفلات الجماهيرية؟

شخصياً أنشط في أوقات محددة، الآن بصدد تنظيم حفلات خلال شهر رمضان المعظم بجانب المنتديات المسائية.

دائماً أحرص على الالتقاء بجمهوري من حين لآخر.

الترتيب والتنسيق يحتاج لوقت، كما أن الحفلات الجماهيرية تحتاج إلى تكاليف عالية بجانب الظروف التي تمر بها البلاد، كل هذه الأسباب جعلت متعهدي الحفلات يعزفون عن تنظيمها بشكل مستمر.

*عدادات الفنانين وصلت أرقاماً فلكية، كيف تنظر للظاهرة؟

الحفلات في مناسبات الأفراح تحتاج إلى ترتيب دقيق، يبدأ من عداد العازفين والترحيل وترتيبات الفرقة الموسيقية وخلافه، وبالتالي ينبغي منح الحقوق للمذكورين حتى يخرج الحفل بصورة ترضي أصحابه.

شخصياً لا اتوقف كثيراً في مسألة العداد وكثير ما اراعي ظروف الناس نظراً للحالة الاقتصادية الراهنة.

*يرى البعض أنك أصبحت مقلاً في الإنتاج؟

في الفترة الأخيرة لم انتج أعمالاً جديدة بسبب الظروف الراهنة والمعلومة للكافة منها جائحة كورونا الأولى والثانية…لكن

رغم الظروف التي ذكرتها انتجت عدداً من الأعمال التي بلغت (45) عملاً جديداً.

كما هناك أكثر من (5) أغنيات عن طريق الفيديو كليب.

عموماً عملية إنتاج الأعمال الفنية مكلفة للغاية وإنتاج الفيديو كليب تحديدا يحتاج لأموال طائلة.

الخرطوم – مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي