حضرة: ظهور (المخلوع البشير) بصحة جيدة تؤكد أن التقرير الطبي ملفق





شدد عضو هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 1989، المعز حضرة، على أنّ ظهور صور متداولة للرئيس المخلوع عمر البشير يتفقد مرضى بإحدى المستشفيات وهو بصحة جيدة يدل على أن التقرير الطبي الذي ذكر أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة ملفق. وقال حضرة بحسب ما اورده موقع (باج نيوز) : (يجب أن يُعاد النظر في التقرير، وعلى المحكمة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لمثول المتهم البشير أمام محكمة مدبري الانقلاب والمحاكم الأخرى). وأوضح حضرة أن ما يحدث يدل على استغلال الاجراءات القضائية، و قال: (يحب على قاضي المحكمة أن يُدوِّن بلاغاً ضد من قام بتلفيق التقرير الصحي غير الصحيح). وقال حضرة، إنّ هيئة الاتهام ستجتمع وتُقرِّر ماذا تفعل لارساء مبدأ سيادة القانون وعدم الافلات من العقاب.

صحيفة الحراك السياسي