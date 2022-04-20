ميار الببلاوي تفجر مفاجأة مدوية: أكره الفن ولا أرضى بوصف «الفنانة التائبة»





رفضت الفنانة المصرية ميار الببلاوي وصفها بالفنانة التائبة والمعتزلة، مشيرة إلى أن هذا الوصف يخالف الأعمال الجيدة التي قدمتها كما أنه يوحي بأنها لا تريد أن تعمل في الفن.

وفجرت الببلاوي مفاجأة من العيار الثقيل، قائلة إنها لم تحب الفن والتمثيل في حياتها، ولكنها عملت به هربا من سيطرة والدها، لافتة إلى أنها عاندت والدها كثيرا بدخولها المجال الفني رغبة في الخروج من المنزل بأي وسيلة.

وانفعلت الببلاوي، على الهواء بسبب وصفها بالفنانة التائبة والمعتزلة، قائلة: «أنا باعمل إيه عشان أتوب عنه؟، أرفض الوصف ده شكلا وموضوعا، لم أقدم شيئا يخالف الدين والمجتمع».

وأضافت ميار الببلاوي خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» أنها قدمت العام الماضي مسلسل «ستات قادرة»، كما قدمت مسلسل خليجي أيضا وجرى عرضه في السعودية، مردفة: «كلمة المعتزلة بتوقف حالي، وأنا عايز أشتغل، وبحب التمثيل، أنا ممثلة شاطرة بشهادة المخرجين وأخدت جوائز كتير، وبعمل أدوار كويسة جدا».

صحيفة البيان