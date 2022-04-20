توضيحات من الشيوعي بشأن مشاركة قيادات بالحزب في افطار ياسر العطا





طالب الحزب الشيوعي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وكذب ما أثير عن مشاركة قيادات تتبع له في إفطار رمضاني أقامه عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا.

وقال بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن السكرتير العام للحزب محمد مختار الخطيب تلقى دعوة للمشاركة في إفطار ياسر العطا رفضها المكتب السياسي.

وفيما يتعلق بحديث المتحدث الرسمي باسم الحزب أمال الزين التي رفضت وصف محتجزي لجنة إزالة التمكين بالمعتقلين السياسيين اكد أن حديثها سليم قانونياً ولكنه غير موفق سياسياً.

وأكد موقف الحزب المبدئي ضد الاعتقال السياسي وإلغاء الاعتقال التحفظي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة على أن تشمل جميع المعتقلين غض النظر عن اتجاهاتهم السياسية أو الفكرية أو الجهوية أو الدينية.

وطالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة مصير الأموال والأصول المصادرة بواسطة لجان التمكين، ولجنة لمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية كما في مجازر القيادة العامة ومجازر ما بعد اجراءات 25 أكتوبر وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتسليم البشير وبقية المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الشيوعي للتصعيد الجماهيري لوقف التسوية الهادف لتصفية الثورة وتابع ” يجب مواصلة النضال الجماهيري الجاري والمتصاعد حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة”.

صحيفة الصيحة