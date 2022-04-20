وزير التعليم العالي: فتح الجامعات مايو المقبل





أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بروفيسور محمد حسن دهب بذل الجهود والترتيب الجيد لفتح الجامعات في مايو المقبل.

وقال خلال مداخلة بتلفزيون السودان إن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء والذي أجاز الهيكل الراتبي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمؤسسات التعليم العالي السودانية، جاء للانخراط في العملية التعليمية حتى يدرك الطلاب ما فاتهم.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة لتخريج الدفعات المتراكمة، مؤمناً على ضرورة الوضع في الاعتبار مزاولة العمل في الأنشطة اللاصفية بكافة مؤسسات التعليم العالي.

وتمنى أن تشهد مؤسسات التعليم العالي الحكومية استقراراً في الفترة المقبلة حتى ينتظم الطلاب في تحصيلهم الأكاديمي.

صحيفة الصيحة