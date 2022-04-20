حميدتي : أنا ما هلالابي لكن ميال أكثر للهلال





أكد نائب رئيس مجلس السيادة _ قائد قوات الدعم السريع ؛ محمد حمدان دقلو “حميدتي” التزامهم بتأهيل استاد المريخ بشكل كامل.

و قال حميدتي خلال كلمته بإفطار رمضاني للرياضيين مساء اليوم الأربعاء : “أنا طبعا ما مريخابي، أنا ميال أكتر للهلال لكن ما هلالابي، انا قومي والهلال والمريخ زي الضراير والمفروض أنهم يشتغلوا مع بعض للسودان ويتعاونوا مع بعض”.

و تأسف حميدتي لاضطرار الأندية و المنتخبات أداء مبارياتها خارج السودان مشدداً على أهمية تضافر الجهود لتكملتها.

باج نيوز