الدفاع عن إزالة التمكين: النيابة أصبحت غير محايدة





كشفت الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين المجمدة إقبال أحمد علي أن وكيل النيابة المختص بالقضية رفض عرض أوراق البلاغ الجنائي أمام القاضي.

وقالت إقبال إن وكيل النيابة رفض التعليق على الطلب حيث ذكر شفاهة أنه لن يستلم الطلب وإن القاضي لا سلطة له بطلب الأوراق ما يعني أن النيابة أضحت جهة غير محايدة في هذه الإجراءات وتعتقد أن لها سلطة أعلى من سلطة القاضي.

وطالبت إقبال السلطة القضائية بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لاحترام قراراتها، وأعلنت عن مؤتمر صحفي مزمع للإفصاح عن بقية التفاصيل.

صحيفة اليوم التالي