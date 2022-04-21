(الاتهام) يشرع في تحريك دعاوي ضد دفاع (المخلوع)





اكد عضو هيئة الاتهام عن “مدبري انقلاب الانقاذ” المعز حضرة أن الصور المتداولة للرئيس المخلوع ” البشير”، وهو يعاود أحد المرضى بذات المشفي الذي يتقلى فيه العلاج تشير الى خطل وكذب هيئة الدفاع عن صحة البشير المزعومة بانه لايقوى على السير والحركة، وقال حضرة لـ( الحراك) الصور اظهرت أن المخلوع يتمتع بصحة جيدة خلافا لما اثير حوله .. مشيراً إلى ضلوع الدفاع في فبركة تقارير طبية مجافية لحقيقة صحة المعزول مبيناً بان الاتهام بصدد فتح بلاغ في مواجهة الدفاع يحمل ذات الوقائع والبراهين عن صحة البشير.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي