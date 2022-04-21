14,487 الف حصة السودان لحج هذا العام 1443هـ





أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة أن السلطات السعودية حددت حصة السودان لحج العام 1443هجربة بعدد 14,487 الف حاج بنسبة 45,2% عن الأعوام السابقة.

وقال المجلس الأعلى للحج والعمرة في بيان اليوم أن ترتيبات حج هذا العام سوف تعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة في الأيام القادمة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المجلس الأعلى للحج والعمرة

بيان

قال تعالي ،،

“وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق”.

صدق الله العظيم

تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة بأحر التهاني وأطيب الأمنيات للشعب السوداني في هذه الأيام المباركات من الشهر الفضيل سائلين الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

ويسر الوزارة أن تزف البشرى للشعب السوداني قاطبة وللراغبين في أداء شعيرة الحج لهذا العام بقرار المملكة العربية السعودية برفع اعداد الحجاج لهذا العام إلى مليون حاج لكل الدول الإسلامية وذلك للفئات العمرية أقل من (٦٥) عاماً استناداً إلى أعداد السكان والنسب التي تخصص في كل عام حسب قرار وزارة الحج.

وجاءت حصة السودان لهذا العام حسب قرار وزارة الحج السعودية بعدد (١٤٤٨٧) حاج بنسبة ٤٥.٢٪ عن الأعوام السابقة.

وشرعت الوزارة حالياً ممثلة في المجلس الأعلى للحج والعمرة في وضع الترتيبات اللازمة وفق خطة متكاملة ودقيقة وحشد الجهود مع كل الأطراف المعنية بالسودان والمملكة لإنجاز كافة عمليات الحج حتى يتمكن حجاج هذا العام من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وتدعو الوزارة المواطنين الراغبين في الفريضة لهذا العام الإسراع في استخراج جوازات السفر وإكمال عمليات التطعيم بلقاحات (كوفيد ١٩) المعتمدة بوزارة الصحة.

هذا وتنوه الوزارة إلى انها ستعلن تكاليف الحج لهذا العام عبر مؤتمر صحفي حال اكتمال الترتيبات المتعلقة بأعمال الحج.

كما تتمنى الوزارة في الختام أن تزول الإجراءات الاستثنائية الحالية لبقية الفئات العمرية ويتمكنوا من أداء الفريضة في العام القادم بإذن الله تعالى.

سونا