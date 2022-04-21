رسالة من الميرغني إلى البرهان





تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة من مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، تتعلق بمبادرة حل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الوفاق الوطني الشامل.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال إستقباله بمكتبه ،أبناء مولانا محمد عثمان الميرغني، عبدالله المحجوب، ومحمد محمد وجعفر الصادق، الذين سلموه المبادرة.

وأكد ترحيبه بالمبادرة، مشيداً بالأدوار العظيمة التي ظل يضطلع بها مولانا محمد عثمان الميرغني في الساحة الوطنية، خاصة جهوده المشهودة في جمع الصف الوطني، وسعيه الدائم من أجل أمن وإستقرار السودان.

وتأتي المبادرة الوطنية التى أطلقها مولانا محمد عثمان الميرغني، ضمن عدد من المبادرات المطروحة للمساهمة في إيجاد حل وفاقي للأزمة السياسية بالبلاد،والتي قامت بها الأحزاب الاتحادية للوحدة التنسيقية التى تضم اكثر من ستة فصائل وقعت مؤخرا، على ميثاق الوحدة فيما بينها.

صحيفة الصيحة