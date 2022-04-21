ولاية الخرطوم:السجن والغرامةلكل من يقود دراجة نارية عليها راكب اخر





أصدر والي الخرطوم المكلف الاستاذ احمد عثمان حمزة مرسوما بتنظيم إستخدام الدراجات الآلية (المواتر)، ونص المنشور على ( يحظر على من يقود دراجة آلية حمل شخص معه آخر بالدراجة ويجوز الضابط المسئول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو الغرامة لا تتجاوز المائة الف جنيه أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال ٤ أشهر والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه وفي حالة الادانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم) .

ويجوز للضابط المسئول في أي نقطة متحركة أو ثابتة أن يأمر بحجز أي دراجة آلية بأقرب مركز حجز مروري متى ما اشتبه فيه بمخالفة المرسوم.

وكالة سونا