ارتفاع معدلات التلوث والسكان في الخرطوم





طالب المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، بالاهتمام والتركيز على التغيرات المناخية والاستدامة والاقتصاد الأخضر، بجانب مكافحة التلوث والاستخدام المستدام للأرض كمورد نادر ومهم للتنمية.

وقال الأمين العام للمجلس بشرى حامد أحمد في بيان صحفي اليوم “يصادف يوم 22 أبريل من كل عام الاحتفال بيوم الأرض وأن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار استثمروا في كوكبنا”، مضيفاً أنه في ظل هذه التحديات تعمل ولاية الخرطوم بجدية لضبط استخدامات الأرض ومكافحة التلوث والتركيز على مشروعات حصاد المياه وإعادة إعمار الغابات والمراعي وذلك بالتعاون مع الإدارات المختلفة بالولاية والوحدات الاتحادية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتحقيق مبدأ الاستدامة والحفاظ على الأرض وتطبيق مبدأ الاقتصاد الأخضر.

وأشار البيان إلى معاناة ولاية الخرطوم بشدة من تداعيات تغير المناخ والجفاف والتصحر، الأمر الذي أدى لتدهور الإنتاج في القطاع الريفي التقليدي بشقية النباتي والحيواني، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وزاد من معدلات النزوح من الريف.

كما كشف البيان عن معاناة الولاية في القطاع الحضري من زيادة عدد السكان ومعدلات التلوث، وذلك لإزالة الغابات لاستغلال الأرض الزراعية للسكن، بالإضافة لمشاكل التصدي على الأرض الرطبة وحصاد المياه بما في ذلك شواطئ النيل.

صحيفة الصيحة