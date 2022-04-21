مساعٍ للإعلان عن حكومة جديدة قبل العيد





كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التوم هجو، عن وجود مساعٍ كبيرة للإعلان عن التشكيلة الحكومية في البلاد قبل عيد الفطر.

وأضاف هجو بحسب (إرم نيوز)، أن الجهود مستمرة في اتجاه إعلان تشكيل حكومة جديدة تكون وطنية توافقية، أولوياتها مصالح الشعب السوداني وليست المصالح الحزبية.

ووقّعت قوى سياسية وكيانات أهلية، يوم الثلاثاء، على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد (32) مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

صحيفة الصيحة