نشوة: (مبسوطة بدق العيش).. و(بركة الدقوني صغيرة)





بالدارجي البسيط ..

(مبسوطة بدق العيش)..و (بركة الدقوني صغيرة)

في مشهد من مشاهد المسلسل السوداني الذي يعرض الآن على بعض الشاشات التلفزيونية على ما أعتقد ، إلا أنني قد شاهدت هذا المشهد فقط الذي أثار الجدل عبر السوشيال ميديا من دراما حملت اسم #سكة_ضياع.

المشهد عبارة عن أخ ضرب أختو كف لأنو لقاها مع شاب ، اها القيامة قامت و قعدت في السوشيال ميديا انه ما كان يعمل كده ، و دي نرجسية و ده عنف إلخ إلخ إلخ إلخ

اها كلامي الجاي ده لو في فيمنست او أي طبيبة نفسية دايرة تعمل بيهو موضوع للعامة او دراسة خزعبلية مبنية على أسس و قواعد الدولة السفلية …اتفضلي يختي شيلي و أدي الجنبك 👋

أنا زولة ادقيت دق العيش و انا صغيرة ، و الله جد ، اخوي اكبر مني بأربعة سنة بس لكن كان منجضني نجاااااض ، ابوي ما كان برضى فيني لكن اخوي ده و لا شغال بيهو الشغلة ، بتذكر اول مرة ننزل السودان جدييييدة لنج ، فرحانة تقول أطير ، ما عارفة على شنو بس والله فرحانة ، اها في السودان النيل الأبيض بالتحديد ، جذور الشجرة الكبيرة الأسرة الممتدة كلها من حبوبة لحدي اصغر بت بت بت ود عم و عمه ، أها أول حاجة اتشالت من راسي تماماً كلمة ماما و بابا .

عندي بت عماً لي الله يديها العافية و يطراها بالخير كلما اقول ماما كانت بتعاين لي كده و تقول لي (ماما) و معاها نحنحه كده و رجعة لي ورى ، المهم خليتها و دخلت في أمي طوالي تجنباً للضحك و الإخراج 😄

اها مع بت عمي دي و باقي بنات الأسرة و الجيران و الحارة كلها اتعلمت امشي البحر ، و للشلاقة اتعلمت العوم ، و ده كان بداية مسلسل الدق في السودان من اخوي .

و بعدها توالت الحاجات البتستحق الدق و الدقوني بسببها كتير ، سبحان الله في البداية كنت عاملة فيها الزولة الحزينة و العايشة دور النفسيات المنهارة ، بس بعد كل دقه كان بيحصل شي يخليني احمد الله الدقوني و خليت الجوطة و الفارغ الاتعلمتو جديد ، الشفع الكانو بغرقوا في البحر و البنات الكانو بمشو مع الأولاد و بدقوهن في المدرسة كعقاب من باب التربية والتعليم .

بعد كل موقف كنت بعقل و بنعدل ، لمن اجي ماشه في الشارع لو في ولد ساي حاول يتكلم معاي باقي أصحابو بمسكوهو قبل يفتح خشمو يا زول هوي دي أخت “اللمين” .

خلاص نقطة سطر جديد بعد كده.

كبرت لقيت نفسي الحمدلله عاقلة شديد و لحدي يوم الليلة متذكرة كل أحداث الدق الأكلتو من أخوي و أنا صغيرة،

متذكرة الأحداث دي ما عشان عنف ولا حاجة بالشكل ده ، متذكراها لأنو بالجد كنت غلطانة و بستاهل الدق ، بتذكر كويس الكلام البقولوا لي أثناء الدق ، كبرت الحمدلله و انا قادرة أواجه الدنيا دي بكل بلاويها ، و عارفة كل حركة و كل كلمة او تلميح بيعملها زول معاي في شارع في مؤسسة في أي حته ، عارفة بيكون معناها شنو و قاصد بيها شنو قبل ما يحصل منه اي شيء ممكن يسبب لي أذى بكون عملت حسابي ذهنياً قبل جسدياً للدفاع .

اخوي بحبني شديد دي حاجة واثقة منها، و مبسوطة انو بسببه زمان انا هسه جاهزة للحياة دي كان ودتني يمين او شمال ، فوق او تحت.

صراحة أنا مبسوطة لأني ادقيت زمان ، مبسوطة شديد ، مبسوطة لأني لقيت رقابة أسرية من انا طفلة.

انا اكتر زول اندقيت في البيت زمان و اكتر زول حالياً مصدر ثقة و عندو حرية و صلاحيات كاملة في البيت ، صلاحيات الرأي الشخصي ، صلاحيات الدراسة ، صلاحيات العمل ، السفر ، الإختيار ، صلاحيات مطلقة في كل جوانب الحياة ، لأنو جاهزة و اخوي و ابوي عارفين كده .

لازم نفهم ما كل دق يعني عنف او نرجسية زي ما الناس بتقول مرات بنحتاج دقه زي دي عشان نفتح للدنيا و ننتبه لكل شاردة وواردة بتحصل فيها ، دقه من باب التربية و التعليم بالذات للناس المعروفة بالعناد و البتركب راس في كل شيء .

تربيتنا و مراعاتنا من صغار بتخلينا نتجهز و نستعد للحياة ، بنعرف نمشي صح حتى في علاقاتنا بمختلف مسمياتها

انا مبسوطة والله ..بركة الدقوني 😄👋

🖊نشوة أحمد الطيب