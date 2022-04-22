الأرصاد في السودان: أمطار ورياح وغبار متوقّعة





توقّعت وحدة الإنذار المبكّر، هطول أمطارٍ خفيفةٍ متفرّقة في أجزاء من جنوب وجنوب وشرقي البلاد، في وقتٍ قد تتأثر أجزاء من ولاية البحر الأحمر بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وقالت الهيئة في تعميمٍ صحفي، الجمعة، إنّ الساعات المقبلة ستشهد توالي انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأشارت إلى أنّ أهّم معالم الطقس هو تعمّق منخفض السودان الحراري بمعظم أنحاء البلاد.

وأوضحت أنّ الفاصل المداري سيمرّ شمال كسلا وجنوب الفاشر وشمال نيالا والجنينة.

باج نيوز