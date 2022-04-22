الإفراج عن (25) من المعتقلين بسجن سوبا





أعلن محامو الطوارئ، أن سلطات سجن سوبا أطلقت اليوم الجمعة سراح (25) من الثوار المعتقلين.

وقال تصريح لإعلام محامو الطوارئ اليوم، إنه يستمر اعتقال (27) معتقلاً داخل سجن سوبا، بالاضافة لمعتقلي لجنة التفكيك ومعتقلين آخرين داخل سجن بورتسودان ودبك والجزيرة أبا “سنعمل بكافة السبل حتى ينالوا حريتهم”.

وثمن محامو الطوارئ دور الإعلام في كشف الممارسات غير القانونية وظروف اعتقال الثوار داخل السجون، ودعا البيان لمزيد من التكاتف والوحدة والعمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

الصيحة