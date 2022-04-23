المقاومة: لا يوجد ما يجمع بيننا والعسكر سياسياً أو اجتماعياً





سخر عدد من قيادات لجان مقاومة الخرطوم من دعوة رئيس مجلس السيادة الانقلابي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان للمقاومة لإفطار رمضاني ، وقالوا : “لا يوجد شيء يربطنا مع البرهان والانقلابيين اجتماعياً أو سياسياً “، ، واضافوا في تصريحات لـ”الجريدة” نرفض رفضاً باتاً أي دعوة للجلوس مع الجنرالات الخمسة، وجددوا تمسكهم باللاءات الثلاثة (لا تفاوض لا شراكة لاشرعية ) ، وأردفوا اليوم نضيف لتلك اللاءات الثلاثة (لا اجتماعيات) ، وجددوا رفضهم لخلق أي أرضية مشتركة بين قوى الثورة والانقلابيين ، وانتقدوا تصريحات البرهان التي قال فيها إن لجان المقاومة تقوم بالافطارات في الاحياء والسياسيين يجدونها أرضية لهم.

ووجهت لجان المقاومة رسالة إلى الشعب السوداني بأن كل من يلبي دعوة البرهان لا يمثل قوى الثورة او لجان المقاومة .

ومن جهته قال كيان الديسمبريون لـ(الجريدة) إن من يروج في الميديا لدعوة الافطار المقدمة من رئيس الانقلاب برهان للجان المقاومة ليس منا ، فنحن نتعامل مع الانقلابيين الذين قتلوا بالرصاص الحي شهداءنا واصابوا جرحانا بالقطيعة حتى اسقاطهم ، واعتبر كيان الديسمبريون دعوة البرهان بأنها تهدف لخلق الفرقة و الشتات واحداث انقسام وسط الشارع الثوري، وأكدوا على أنهم يعيون تماما ماهي اهداف الثورة والتي تتمثل في رفض الانقلابات والحكم العسكري وعودة العسكر للثكنات .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة