طالب باحترام المؤسسة العسكرية .. حجر: التوافق الوطني هو المخرج





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر، أن الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بحاجة لاستعجال التوافق الوطني والالتفاف حول مخرجات المبادرات المقدّمة في هذا الشأن ومنها مبادرتهم كجبهة ثورية، فيما جدّد الدعوة لأصحاب اللاءات بعدم التمترس والجمود حتى ينطلق الحوار بين أبناء الوطن.

وتحدث حجر خلال إفطار رمضاني ببيت الضيافة في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور على شرف زيارته الإجتماعية لأداء واجب العزاء في رحيل شقيقته بمعسكر السلام للنازحين بنيالا.

وطالب حجر، النخب السياسية للعب دور إيجابي لإنقاذ البلاد من المنعطف الذي تمر به حالياً، مشيراً إلى أن الوضع القاتم الذي تشهده الساحة السياسية انعكس سلباً على الاقتصاد ومعاش الناس، بجانب العداء السافر تجاه المنظومة الأمنية، داعياً الجميع لضرورة إظهار الاحترام للمؤسسة العسكرية التي تعتبر إحدى ركائز ممسكات الوحدة الوطنية، وأضاف “الذين ينادون بذهابها للثكنات عليهم الإسراع في دعم التوافق والبحث عن اختيار حكومة رشيقة تلبي طموحات أهل السودان وحينها تتسلّم إدارة المشهد التنفيذي وبعدها يمكن للعسكر إلتزام ثكناتهم والانصراف لدورهم العظيم في الدفاع عن ترابه ومقدساته”.

وتأسف عضو السيادي على تهتك النسيج الإجتماعي الذي ضرب البلاد خاصةً دارفور وجنوبها على وجه الخصوص بعد الإقتتال القبلي بين الفلاتة والرزيقات.

وأثنى حجر على الدور الذي لعبته الإدارة الأهلية في تضميد الجراح ومساعيها لطي صفحة الاحتراب القبلي ببناء الثقة بين المكونات ورفع الحس المجتمعي، مشدداً على أهمية الانتماء للوطن قبل العشيرة والقبيلة.

وشهد اللقاء الذي خاطبه عضو السيادي، والي الولاية بالإنابة بشير مرسال ولجنة الأمن والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية وعدد من قادة العمل المجتمعي بنيالا.

نيالا- حسن حامد

صحيفة الصيحة