حزب الأمة: (المبادرة التوافقية) محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة





قال حزب الأمة القومي، إن مبادرة ”الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية“ هي محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة. وأوضح أن الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن سلطة الانقلاب، تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة لهذا الحوار بإلغاء كافة الإجراءات الانقلابية منذ 25 أكتوبر الفائت، علاوة على إلغاء إعلان حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المحبوسين السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة.

وأشار إلى عدم مشاركته في الوثيقة، وأضاف الانقلابيون يصرون على عمل عكس ما يدعونه مثلما كان يتصرف قادة النظام السابق. وأدان المكتب السياسي بالحزب في بيان له، اعتقال محمد ساتي علي الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين به، الذي حدث الخميس دون تهمة. وحمل سلطة الانقلاب سلامته الشخصية وسائر المعتقلين، وطالب بالإفراج عنه والمعتقلين السياسيين السابقين. وناشد المنظمات الحقوقية كشف ”زيف الحريات في سودان الانقلاب.“

صحيفة الحراك السياسي