ليالي رمضان .. فعاليات فنية وثقافية تعيد البريق للخرطوم





تشهد العاصمة الخرطوم حراكاً ثقافياً وفنياً خلال شهر رمضان الحالي خلافاً للعامين الماضيين بسبب جائحة “كورونا”، وتضج الصالات والمطاعم الفخمة بجانب منتدى عوامة مراسي الشوق وصالة النيل بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية.

وتعددت الخيارات أمام جمهور الفن والثقافة في الأمسيات الرمضانية لاختيار الفعاليات المناسبة بالنسبة لهم كل حسب فنانه المفضل.

نادوس تجمع نجوم الفن

أعادت ليالي نادوس الثقافية البريق لمنطقة بحري من جديد عقب النشاط المتواصل خلال الفترة الماضية.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الليالي الطربية من بينهم عاطف السماني، حنان بلو بلو بجانب مكارم بشير، البربري، معتز صباحي، ياسر تمتام، عصام الجبلابي، عبد العزيز بقالة، مصطفى السني، وجدان الملازمين وآسيا بنة.

كما جمل الأمسيات عدد من الشعراء على رأسهم إسحق الحلنقي ومختار دفع الله وغيرهم.

وتشهد الليالي الثقافية والفنية حضوراً جماهيرياً كبيراً من منطقة بحري والخرطوم وأمدرمان.

وتم تكريم عدد من الشعراء والفنانين خلال الفعاليات، أبرزهم الحلنقي وحنان بلو بلو، وسيتم تكريم عدد من نجوم الفن والثقافة خلال الفترة القادمة.

خيمة الصحفيين

أعادت خيمة الصحفيين السودانيين الألق وحركت الساكن بوسط الخرطوم بعد غيبة طويلة.

وتتواصل بمعهد جوته الألماني فعاليات الخيمة الرمضانية بعد غياب منذ العام 2019.

وتُناقش الخيمة التي ينظمها مركز طيبة (برس) للإعلام العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الساحة السودانية.

وتستضيف في جلسات حوارية سياسيين ومثقفين لإدارة نقاش مفتوح مع الجمهور بمصاحبة فقرات غنائية وشعرية.

وتستمر فعاليات الخيمة حتى الثامن والعشرين من رمضان.

حراك نوعي

ووصف الموسيقار عوض اللورد الحراك الفني الذي تشهده العاصمة الخرطوم بالجيد والنوعي.

وقال لـ (الحراك): رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الغالبية، إلا أن الحضور في المنتديات الثقافية والفنية كبير ويبشر بنوعية الجمهور.

وأضاف : هذا الحراك يبعث الأمل والتطلع للمستقبل في مواصلة العمل الجاد وتقديم منتوج مميز وقريب من تطلعات الجمهور والنقاد.

وطالب “اللورد” الفنانين وأهل الثقافة بمراعاة ظروف الناس عبر تخفيض تذاكر دخول الأندية والمنتديات المغلقة، حتى تحقق الفعاليات الحضور الجماهيري المنتظر.

إبراز المواهب

قال الشاعر، مختار دفع الله إن ليالي مجمع نادوس الثقافية أحدثت حراكاً فنياَ كبيراَ ونشاطاً اجتماعياً واسعاً في منطقة بحري خلال أماسي رمضان الحالية.

وأضاف: مثل هذه الفعاليات تسهم في إبراز المواهب وتحقيق التواصل بين الأجيال المختلفة بالإشارة إلى خصوصية بحري كمنطقة ارتبطت بعمالقة الفن، ابتداءً من عبدالعزيز محمد داؤود ومحمد ميرغني وثنائي العاصمة وخضر بشير وصلاح بن البادية الذي قدمت له أغنية (ساقية جحا) وخوجلي عثمان الذي غنى لي (يامشرقة) ومحمود عبدالعزيز قدم لي أغنية (عمري بعدو بالساعات عشان خاطر مواعيدك) وغيرهم من نجوم الغناء والثقافة.

وتمنى دفع الله أن تستمر هذه الليالي بعد العيد للاستفادة من روعة المكان وتنشيط الثقافة والسياحة ببحري.

الخرطوم – منهاج حمدي

صحيفة الحراك السياسي