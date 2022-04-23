جمال فرفور يكشف سر دموعه في (يلا نغني)





كشف الفنان جمال فرفور عن سر دموعها التي ذرفها أثناء أداء الفنان عبدالله كنه إحدى أغنيات الفنان الراحل محمود عبدالعزيز خلال حلقة برنامج (يلا نغني) على قناة البلد وقال بأنه شوق وحزن ومحبة للراحل.

أوضح فرفور لـ(كوكتيل) : ( كلما أستمع لفنان يردد أغنية للفنان الراحل محمود عبدالعزيز أشعر بحزن وألم كبير ويمر في خاطري شريط الذكريات والأيام الجميلة التي جمعت بيننا، حزن محمود مازال أخضر في داخلنا بالرغم من أنه موجود بأغنياته بيننا إلا أنني افتقده وبشدة ولا أستطيع التعبير عن كمية الشوق والحزن والمحبة التي بداخلي نحوه.)

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني