البرهان يشيد بدور الخلاوي في بسط السلم والأمن المجتمعي





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور الكبير الذي تضطلع به الخلاوي ومشايخ الطرق الصوفية في بسط السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة السلام من خلال توسيع قاعدة المشاركة الدينية بين كافة المكونات في المشهد السياسي.

وأمن لدى لقائه بمكتبه اليوم الشيخ الفاتح عبد الرحيم البرعي خليفة الشيخ عبدالرحيم البرعي على ضرورة توفير الخدمات الضرورية لمنطقة الزريبة بولاية شمال كردفان مشيراً إلى ان خط كهرباء الزريبة، ام دم حاج أحمد سيلقى اهتماماً خاصاً.

من جانبه أوضح الشيخ الفاتح الشيخ البرعي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المواطنين في منطقة شمال كردفان عامة والزريبة بشكل خاص لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة وعد بتوجيه الجهات ذات الصلة بوضع الحلول العاجلة والانية لتلك التحديات بالولاية خاصة الكهرباء.

وكالة سونا