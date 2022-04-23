ولد لبات يؤم المصلين بدار حزب المؤتمر الشعبي ومريم الصادق ضمن المصلين





أمّ ممثل الاتحاد الأفريقي محمد ولد لبات، المصلين، اليوم في صلاة المغرب، بدار المؤتمر الشعبي، حيث أقام الشعبي مأدبة إفطار، حضرها الآلية الأفريقية الثلاثية، والتي شملت ممثل البعثة الأممية بالخرطوم فولكر وممثل الاتحاد الأفريقي محمد ولد لبات وممثل الإيقاد إسماعيل أويس وسفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش، والقوى السياسية الممثلة في حزب الأمة القومي والتحالف السوداني ومؤتمر البجا المعارض والاتحادي الديمقراطي الأصل وممثل مولانا السيد الحسن الميرغني.

وبحسب ما أورده إعلام الشعبي، إنه كان ضمن المصلين بالصفوف الخلفية كل من الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي، وبروفيسور نوال الخضر نائب الأمين العام المكلف للشعبي والدكتور وداد مكي أمين أمانة النساء بالمؤتمر الشعبي .

صحيفة السوداني