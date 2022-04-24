أسواق العيد .. انتعاش مُوسمي





تشهد العديد من محلات الملبوسات، تصاعداً في الأسعار وقلة في القوة الشرائية هذه الأيام، وتوقع بعض التجار أن ترتفع نسبة الإقبال في الأيام الأخيرة من رمضان المعظم، وأفاد تجار آخرون في الأسواق أنّ الأسعار هذا المُوسم أعلى من المواسم السّابقة خاصةً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

فبينما يكشف تاجر ملبوسات أطفالية، عبد الرحمن فضل، ارتفاع الأسعار خلال هذا الموسم، وتوقع أن تكون هناك زيادة قبل العيد أي في اليومين الآخرين من رمضان، وقال إن أقل سعر لبسة أطفالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وقال إن الظروف الاقتصادية انعكست سلباً على معظم الأسر، وأشار إلى أن الأسر يختلفون في ماذا يحتاجونه لمناسبة عيد الفطر، ولفت إلى أن هناك أسرا تفضل شراء الديكورات والخبائز والحلويات وأخرى تفضل كسوة العيد، وأشار إلى أن سعر الحذاء يتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، أما سعر الفستان استايل 15 ألف جنيه.

فيما افاد تاجر ملبوسات أطفال، مهدي عيدو، بأن هناك زيادة كبيرة في الملابس لتأثر التجار بارتفاع سعر الصرف وتكاليف الترحيل من أسواق الجملة وزيادة الإيجارات والتي قفزت بأسعار الملابس هذا الموسم وتسببت في ركود الأسواق بسبب الغلاء، ويتوقّع أن تنتعش حركة الأسواق في الشراء أكثر خلال الأسبوع المقبل، ويضيف أنّ سعر بنطلون الجينز 5 آلاف جنيه، أما التشيرت 4 آلاف جنيه، وألمح إلى أنّ الحركة هذه الأيام ضعيفة.

أما صاحب محلات ملبوسات، أحمد أبو بكر، قال إن هناك ضعفاً في القوة الشرائية والاستعداد للعيد ضعيف، مشيراً إلى وجود استقرار في الأسعار خلال الموسم نسبةً لحالة الركود التي تُخيِّم على الأسواق، وقال إنّ البضائع جديدة لهذا الموسم، لافتاً إلى أن بعض الأسر بدأت في شراء الملبوسات للأبناء، وأرجع ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر الصرف.

بينما قال تاجر حلويات، إبراهيم عثمان، بسوق اللفة، إن هذا العام تصاعدت فيه الأسعار بشكلٍ لافتٍ، وأبان أن زيادة الرسوم الحكومية السابقة أثّرت سلباً على الأسعار بالأسواق، بجانب ارتفاع سعر الصرف، ما انعكس على ضعف القوة الشرائية، وكشف عن سعر كيلو المشكل بـ3 آلاف جنيه، ولفت إلى وجود حالة انتعاش نسبي في الحركة الشرائية خلال هذه الأيام خاصة في أمسيات رمضان وذلك لاقتراب عيد الفطر.

فيما أضاف التاجر بالخرطوم، هاشم بابكر، أن هذا الموسم يشهد ارتفاعاً في كافة مستلزمات العيد، وأوضح أن بعض الأسر بدأت في التجهيز وهناك أسر تنتظر يوم الوقفة نسبةً لتوقعاتها بحدوث انخفاضٍ في الأسعار، نافياً تراجع الأسعار ودخول التجار في خسائر وهم يُواجهون العديد من الالتزامات، وأفاد أنّ سعر حلاوة بقرة حجم كبير بـ7 آلاف جنيه، فيما تصاعدت أسعار حلاوة قزقز الى 600 جنيه للعبة الصغيرة، أما العلبة الكبيرة 1400 جنيه.

الخرطوم: جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة